На Дону выписали штрафов на 6 млн рублей за нарушение пожарной безопасности

Пожароопасный режим в донских лесах объявили 18 марта. Для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформирована специальная группировка численностью более 3,8 тыс. человек, располагающая более чем 1,2 тыс. единицами техники и почти 10 тыс. единицами оборудования и инвентаря. Мониторинг лесных участков ведется с помощью 86 камер видеонаблюдения. По данным властей, для тушения пожаров в Ростовской области создана объединенная группировка численностью более 8,3 тыс. человек и свыше 5,8 тыс. единиц техники.