«Метеор» из Нижнего Новгорода в Ярославль будет останавливаться в Сокольском

На маршруте скоростного судна «Метеор 120Р», следующего из Нижнего Новгорода в Ярославль, появилась новая остановка — в рабочем поселке Сокольское. Об этом сообщили в компании «Водолет».
Теперь маршрут проходит через Нижний Новгород, Чкаловск, Сокольское, Юрьевец, Кинешму, Кострому и Ярославль.
Благодаря новой остановке жители и гости Нижегородской области смогут воспользоваться скоростным речным транспортом, чтобы добраться до Сокольского, расположенного на берегу Горьковского водохранилища.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, куда отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» этим летом.
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