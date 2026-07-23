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«Метеор» из Нижнего Новгорода в Ярославль будет останавливаться в Сокольском

Теперь маршрут проходит через Нижний Новгород, Чкаловск, Сокольское, Юрьевец, Кинешму, Кострому и Ярославль.

Источник: Нижегородская правда

На маршруте скоростного судна «Метеор 120Р», следующего из Нижнего Новгорода в Ярославль, появилась новая остановка — в рабочем поселке Сокольское. Об этом сообщили в компании «Водолет».

Теперь маршрут проходит через Нижний Новгород, Чкаловск, Сокольское, Юрьевец, Кинешму, Кострому и Ярославль.

Благодаря новой остановке жители и гости Нижегородской области смогут воспользоваться скоростным речным транспортом, чтобы добраться до Сокольского, расположенного на берегу Горьковского водохранилища.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, куда отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» этим летом.

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