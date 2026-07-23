Аграрии Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов

Тем временем в Ростовской области продолжаются уборочные работы, ведется мониторинг полей и урожая. В июле специалисты сообщили предварительную информацию о качестве мягкой пшеницы: 80% зерна отнесли к продовольственным 3 и 4 классу. При этом ранее в нескольких территориях Дона также зафиксировали засуху на полях под подсолнечником.