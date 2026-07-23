Аграрии Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов под урожай 2026 года. Об этом в своем докладе сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
Донской регион вошел в число лидеров по страхованию сева наряду с Кубанью (более 1,1 млн га) и Ставропольским краем (1,1 млн га).
Всего, по данным на 1 июля, в 71 регионе России с помощью страхования защитили 14,1 млн га сельхозкультур, в том числе озимые и яровые культуры. Годом ранее показатели были схожими — 14 млн га в 70 субъектах.
Тем временем в Ростовской области продолжаются уборочные работы, ведется мониторинг полей и урожая. В июле специалисты сообщили предварительную информацию о качестве мягкой пшеницы: 80% зерна отнесли к продовольственным 3 и 4 классу. При этом ранее в нескольких территориях Дона также зафиксировали засуху на полях под подсолнечником.
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