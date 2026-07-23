Леди джаза, спектакль о разводе и тренировка под диджей-сет

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова пройдут показы фильма «Дни Сакамото». Это игровая экранизация манги от Юити Фукуда, режиссера супергеройской дилогии «Извратная маска» и криминальной сказки «Красная Шапочка находит труп». Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.