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Полеты на воздушных шарах в Нижнем Новгороде отменили из-за погоды

В ближайшие дни город снова накроют дожди.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде отменили полеты на воздушных шарах, которые должны были состояться 24 июля. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

Красивая традиция Нижнего Новгорода в этот раз не порадует жителей. Из-за погодных условий, которые грозят дождями, организаторы были вынуждены отменить полеты.

Некоторые нижегородцы отнеслись с понимаем к новости. А вот другая часть населения разозлилась. Многие мечтали полетать на воздушном шаре или просто посмотреть на потрясающее зрелище с равнины.

— К сожалению, находятся люди, которые не просто выражают недовольство и повышают голос на наших менеджеров, от которых ничего не зависит. А кричат на них матом и угрожают физической расправой, — рассказала компания в посте.

Состоится или нет полет на воздушном шаре зависит от многих факторов, например, от погодных условий. По прогнозу на 24 июля, в Нижнем Новгороде будет пасмурно: дождь накроет город, несмотря на то, что температура воздуха по-прежнему останется теплой. В целях безопасности организаторы отменили полеты.