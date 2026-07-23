72 региональных дороги в Челябинской области находятся в ремонте

На данный момент специалисты продолжают укладку выравнивающего слоя асфальта на трассе Бродоколмак — Сугояк и устройство щебёночного основания на дороге Маячное — Троицк — Октябрьское. На участке Вандышевка — Грибановка монтируют систему водоотведения, а на объекте Первуха — Меседа — Тюлюк ведут земляные работы и ликвидацию пучин. Кроме того, в районе Катав-Ивановска идёт строительство водопропускных труб и подготовка к финальной укладке покрытия.