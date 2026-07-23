С начала года в Москве к городскому Wi-Fi подключались более 26 млн раз

Для подключения нужно выбрать в списке сетей на своем устройстве Moscow_WiFi_Free, авторизоваться в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или СМС-сообщения. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет». После этого можно свободно пользоваться сетью по всему городу. Повторную идентификацию необходимо проходить раз в три месяца.