С начала года в Москве к городскому Wi-Fi подключались более 26 млн раз

Свыше 26 млн раз подключались пользователи к московской бесплатной сети Wi-Fi с начала года, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Развитие ИТ-инфраструктуры и связи соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточняется, что объем переданных данных составляет свыше 12 млн гигабайт. Городская сеть насчитывает около 30 тыс. точек доступа и продолжает развиваться, охватывая ключевые общественные пространства столицы. Так, в 2025-м она пополнилась двумя тысячами новых точек.
«Особенно востребован бесплатный интернет в местах летнего притяжения горожан и туристов. Самыми популярными местами для подключения остаются Охотный Ряд, Театральная и Павелецкая площади, а также Китай-город», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.
Для подключения нужно выбрать в списке сетей на своем устройстве Moscow_WiFi_Free, авторизоваться в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или СМС-сообщения. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет». После этого можно свободно пользоваться сетью по всему городу. Повторную идентификацию необходимо проходить раз в три месяца.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.