В Свердловской области стартовала смена «Медиа» проекта «Уральский Профтех»

Профильная смена «Медиа» проекта «Уральский Профтех» стартовала в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Ее участниками стали студенты из 88 колледжей региона, сообщили в департаменте информационной политики субъекта РФ.
Вместе с журналистами, фотографами, видеографами и специалистами по коммуникациям участники изучат основы журналистики и сторителлинга, фото- и видеосъемку, а также медиаграмотность. Отдельное внимание будет уделено созданию собственных интернет-продуктов. Итогом смены станут проекты, которыми смогут пользоваться все студенты колледжей Свердловской области.
Всего этим летом профильные смены проекта «Уральский Профтех» объединят около 400 студентов. Они смогут пройти программы по четырем направлениям: «Медиа», «Добро», «Профессионалитет» и «Лидеры Профтеха».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.