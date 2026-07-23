Повторили свадебные фото через полвека: чета калининградцев отметила золотой юбилей семьи (фото)

Калининградцы Ольга и Александр Останины отметили золотую свадьбу: пара расписалась в областном центре в 1976 году. Об этом сообщила «Клопс» дочь юбиляров Фаина.
Полувековую годовщину своего союза Останины отмечают в четверг, 23 июля. На церемонию во Дворце бракосочетания пришли их дети и внуки, от лица губернатора супругам подарили традиционное янтарное сердце.
Как рассказала «Клопс» Фаина, и Ольга Александровна, и Александр Борисович родились здесь же, в Калининграде. Их семьи приехали в регион в первые послевоенные годы и участвовали в его восстановлении.
Обоим Останиным сейчас по 70 лет. В том далёком апреле они познакомились на танцах в Доме офицеров: Александр учился в КВАТУ, а Ольга — в училище связи. Уже через три месяца молодые люди поженились — и всю жизнь так и провели рука об руку.
Почти сразу после свадьбы семья уехала к месту службы мужа — на испытательный полигон. Александр Борисович был инженером в лётно-испытательном центре, получил звание майора. А Ольга Александровна там же трудилась дешифровщиком полётов.
В Калининград Останины снова перебрались в 1999 году после 25 лет службы. По словам дочери, речи о том, чтобы не возвращаться на родину, и быть не могло!
К юбилею семья повторила и памятные снимки прошлых лет, сделанные у городских достопримечательностей. И глядя на трогательные коллажи, понимаешь, что главное осталось неизменным: то тепло, с которым Ольга и Александр смотрят друг на друга.
Калининградцы Татьяна и Александр Раткевич отметили 50-летний юбилей супружества в конце марта.