Повторили свадебные фото через полвека: чета калининградцев отметила золотой юбилей семьи (фото)

Обоим Останиным сейчас по 70 лет. В том далёком апреле они познакомились на танцах в Доме офицеров: Александр учился в КВАТУ, а Ольга — в училище связи. Уже через три месяца молодые люди поженились — и всю жизнь так и провели рука об руку.