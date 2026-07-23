Новосибирск занял 1-е место в России по уровню загрязнения воздуха

Новосибирск возглавил антирейтинг экологической обстановки среди городов России. Согласно данным, опубликованным проектом «Чистое небо» 22 июля, столица Сибири признана городом с самым загрязненным воздухом в стране.
Среднесуточная концентрация взвешенных частиц PM2.5 в атмосфере Новосибирска достигла отметки в 36 микрограммов на кубический метр. Для сравнения, второй по уровню загрязнения город — Кемерово — показал результат 35 мкг/м³, а замыкающие тройку Набережные Челны — 28 мкг/м³.
Всего специалисты проанализировали данные по нескольким десяткам населенных пунктов. В первую десятку наиболее грязных городов также вошли Пермь (24 мкг/м³), Казань (22), Екатеринбург (21) и Красноярск (20). При этом самым чистым мегаполисом страны признан Санкт-Петербург.
Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует внимания со стороны экологических служб, так как высокая концентрация мелкодисперсных частиц напрямую влияет на здоровье жителей. Несмотря на сложную обстановку, системный мониторинг качества воздуха в городе продолжается.