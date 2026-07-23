Новосибирск занял 1-е место в России по уровню загрязнения воздуха

Всего специалисты проанализировали данные по нескольким десяткам населенных пунктов. В первую десятку наиболее грязных городов также вошли Пермь (24 мкг/м³), Казань (22), Екатеринбург (21) и Красноярск (20). При этом самым чистым мегаполисом страны признан Санкт-Петербург.