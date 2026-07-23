MrBeast женился на Тее Бойсен. Как прошла их свадьба

Сейчас на MrBeast подписаны 509 млн человек в YouTube и 87,9 млн в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — он является самым популярным блогером планеты. Несмотря на это, недавно он заявил, что ему пришлось занять денег у мамы, чтобы оплатить предстоящую свадьбу. По словам блогера, у него «очень мало» личных денег, так как все свои доходы он реинвестирует.