MrBeast женился на Тее Бойсен. Как прошла их свадьба

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Свадьба прошла на частном острове в присутствии 70 гостей, сообщает издание People.
«Я встретил миссис MrBeast, и это был лучший день в моей жизни», — подписал MrBeast пост со свадебной фотографией. На ней он запечатлен в белой костюме от Ralph Lauren, а его избранница — в белом платье от Nicole + Felicia Couture.
Пара сыграла свадьбу на острове Некер в Карибском море (Британские Виргинские острова) площадью 74 акра, который принадлежит британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. Торжества начались 14 июля и продолжались целую неделю.
Гости несколько дней знакомились друг с другом, катались на кайтсерфинге, занимались снорклингом, а также кормили лемуров и фламинго, которые обитают на территории острова.
Церемонию бракосочетания провел священник, который является другом семьи молодоженов. За музыкальное и развлекательное сопровождение свадьбы отвечала компания On the Move Entertainment. После обмена клятвами молодожены вышли к гостям и исполнили свой первый танец под песню Леди Гаги и Бруно Марса Die With a Smile. Когда торжественная часть мероприятия закончилась, гости переместились в дом, по словам Теи Бойсен, предались «ботанским» развлечениям — карточным и настольным играм.
Несмотря на то, что MrBeast — один из самых популярных и высокооплачиваемых блогеров в мире, он заявил, что не хочет, чтобы он бы в центре внимания на собственной свадьбе.
Сейчас на MrBeast подписаны 509 млн человек в YouTube и 87,9 млн в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — он является самым популярным блогером планеты. Несмотря на это, недавно он заявил, что ему пришлось занять денег у мамы, чтобы оплатить предстоящую свадьбу. По словам блогера, у него «очень мало» личных денег, так как все свои доходы он реинвестирует.
«По иронии судьбы я на самом деле занимаю у своей мамы, чтобы оплатить свою предстоящую свадьбу. Но, конечно, на бумаге бизнес, которым я владею, стоит очень дорого», — заявил блогер.
В 2024 году компания Джимми Дональдсона Beast Industries заработала $473 млн. В том же интервью MrBeast заявил, что намерен удвоить доход в 2025 году — до $899 млн.
Что известно о жене MrBeast.
Невестой MrBeast стала киберспортивный комментатор и онлайн-геймер Тея Бойсен из ЮАР. Она также является совладелицей южноафриканской киберспортивной организации Nixuh. По данным People, их познакомил общий друг. В апреле 2022 года они впервые появились на публике на церемонии Kids' Choice Awards.
Дональдсон сделал ей предложение в декабре 2024 года, в канун Рождества: «Я специально уронил большую коробку, чтобы создать шум, прежде чем вручить ей настоящий подарок — с кольцом внутри. А потом я опустился на колено и сделал ей предложение», — вспоминал он.
На Тею Бойсен подписаны 1,3 млн подписчиков в Instagram и 139 тыс. — на YouTube.
Читайте РБК Life в «Максе».