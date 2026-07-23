В Керчи чиновников накажут за состояние флагов на улицах города

«При объезде города обратил внимание на состояние государственных флагов на перекрестках улиц Кирова — Еременко, Самойленко — Еременко и на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь. Такое отношение к главным символам России, Крыма и города-героя Керчи недопустимо», — написал Кошель в своем канале в МАКС.
В этой связи местные чиновники, ответственные за содержание флагов, получат выговор, заверил он.
«Сегодня же будут объявлены выговоры заместителю главы администрации и начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства, курирующему данный вопрос», — пообещал Кошель.