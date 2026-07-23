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В Госдуме напомнили, кому из россиян положен бесплатный проезд к месту отпуска

Депутат Говырин: некоторые россияне имеют право на бесплатный проезд в отпуск.

Источник: РИА "Новости"

Некоторые граждане страны имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска за счет государства. Об этом в интервью с RT сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — сказал он.

Также парламентарий отметил, что служба на Севере, в приравненных и других местностях с неблагоприятными климатом или экологией дает право сотрудникам органов внутренних дел ФСИН, судебным приставам, пожарным федеральной противопожарной службы, таможенникам, военнослужащим по контракту, росгвардейцам, прокурорам и работникам СК на проезд к месту отпуска и обратно один раз в год вместе с одним членом семьи.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба СФР сообщила, что в августе российские пенсионеры начнут получать выплаты с 3-го числа. Процесс выплат растянется до 25 августа, а конкретная дата зависит от графика работы местных отделений Соцфонда.

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