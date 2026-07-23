В Госдуме напомнили, кому из россиян положен бесплатный проезд к месту отпуска

Также парламентарий отметил, что служба на Севере, в приравненных и других местностях с неблагоприятными климатом или экологией дает право сотрудникам органов внутренних дел ФСИН, судебным приставам, пожарным федеральной противопожарной службы, таможенникам, военнослужащим по контракту, росгвардейцам, прокурорам и работникам СК на проезд к месту отпуска и обратно один раз в год вместе с одним членом семьи.