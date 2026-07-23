В поселке Панино в Воронежской области открылся детский центр

Детский культурно-просветительский центр «Любознай-ка» открылся 17 июля на базе Панинской центральной детской библиотеки Воронежской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Его посетили юные читатели с родителями, а также представители местной администрации. По окончании торжественной части сотрудники библиотеки провели для гостей увлекательную экскурсию, ознакомив их с возможностями интерактивного оборудования и всем спектром услуг детского центра.
Например, там есть игровая зона с модульным диваном, пространство для творчества со столом-трансформером и выставкой работ юных мастеров. Отведено также отдельное место для интерактивного оборудования, позволяющего изучать историю и литературу. Кроме того, обустроена отдельная зона для чтения и работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.