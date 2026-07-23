В поселке Панино в Воронежской области открылся детский центр

Например, там есть игровая зона с модульным диваном, пространство для творчества со столом-трансформером и выставкой работ юных мастеров. Отведено также отдельное место для интерактивного оборудования, позволяющего изучать историю и литературу. Кроме того, обустроена отдельная зона для чтения и работы.