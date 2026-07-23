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Госдума приняла закон о правовом регулировании ЭКО после смерти супруга

Госдума приняла закон о правовом регулировании применения ЭКО после смерти мужа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Ранее в четверг Госдума приняла закон, дающий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства.

Принятым законом вносятся изменения в Семейный кодекс, предусматривающие, что мужчина может при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением ВРТ.

В этом случае отцовство супруга матери ребенка будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально удостоверенным согласием супруга быть записанным отцом ребенка и документом, выданным медицинской организацией, подтверждающим использование в этом случае биологического материала супруга при применении ВРТ.

Кроме того, устанавливается, что выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного таким образом, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга матери ребенка либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери.

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