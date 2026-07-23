Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь взрывоопасных боеприпасов уничтожили в Воронежской области

Они находились в земле со времён Великой Отечественной войны.

Источник: АиФ Воронеж

Семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, которые нашли на территории Рамонского района, уничтожили в Воронежской области в среду, 22 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Взрывотехники ликвидировали артиллерийский снаряд калибра 76 мм, противопехотную мину, а также пять артиллерийских снарядов калибра 45 мм.

Необходимую работу провели на установленной площадке в Каширском районе.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше