Семь взрывоопасных боеприпасов уничтожили в Воронежской области

Семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, которые нашли на территории Рамонского района, уничтожили в Воронежской области в среду, 22 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Взрывотехники ликвидировали артиллерийский снаряд калибра 76 мм, противопехотную мину, а также пять артиллерийских снарядов калибра 45 мм.
Необходимую работу провели на установленной площадке в Каширском районе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше