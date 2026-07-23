Кадровый центр Псковской области трудоустроил 45 человек с инвалидностью

В Псковской области действует система квотирования, позволяющая организациям резервировать для людей с инвалидностью до 3% рабочих мест. Особое внимание уделяется молодежи с ОВЗ. Для них проводят тренинги по составлению резюме и мастер‑классы. Еще регион участвует в федеральном пилотном проекте по выстраиванию единой системы сопровождения молодежи от получения образования до трудоустройства.