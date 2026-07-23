Кадровый центр Псковской области трудоустроил 45 человек с инвалидностью

Кадровый центр «Работа России» Псковской области с начала года помог трудоустроиться 45 соискателям с инвалидностью, сообщили в правительстве региона. Поддержка в поиске работы оказывается в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Всего в 2026 году в кадровый центр обратилось 135 человек с инвалидностью, в том числе 24 участника СВО. Специалисты учитывают индивидуальные возможности соискателей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Например, для них регулярно проводят специализированные ярмарки трудоустройства.
В Псковской области действует система квотирования, позволяющая организациям резервировать для людей с инвалидностью до 3% рабочих мест. Особое внимание уделяется молодежи с ОВЗ. Для них проводят тренинги по составлению резюме и мастер‑классы. Еще регион участвует в федеральном пилотном проекте по выстраиванию единой системы сопровождения молодежи от получения образования до трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.