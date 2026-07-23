Раскрыта польза мемов для психики студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Цифровой студенческий фольклор — мемы, шутки и локальные интернет-традиции — способствует снижению тревожности учащихся и укреплению их чувства общности. Об этом говорят результаты исследования ученых Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
«Результаты показали, что цифровой фольклор решает три ключевые задачи. Он несет интегративную функцию, то есть формирует общую идентичность через общий язык и смысловой код. Решая компенсаторную задачу, он помогает студентам через юмор снизить напряжение, связанное с учебной нагрузкой. Диагностическая функция дает администрации возможность увидеть потенциальные проблемы, о которых студенты не говорят официально», — сообщили в пресс-службе вуза.
Уточняется, что в исследовании приняли участие 260 студентов. Методология включала опросы, проведение фокус-групп и социометрический анализ. Статистические данные показали, что 69% опрошенных используют студенческий фольклор как средство эмоциональной разрядки. При этом 77% респондентов считают, что мемы и шутки могут улучшить коммуникацию между студентами и руководством вузов. Почти половина опрошенных (49%) предпочитают получать информацию через горизонтальные каналы — студенческие чаты и тематические группы в социальных сетях.
Среди наиболее популярных форматов контента лидируют мемы о сессии (49%), а также локальные легенды и пародии на официальные сообщества учебных заведений.
«Студенты активно переосмысливают академическую реальность, превращая ее в поле для творчества. И в этом творчестве скрыт мощный управленческий ресурс. Мы привыкли делить коммуникации на официальные и неофициальные, формальные и неформальные, но в цифровой реальности эта граница стирается. Студенческие мемы — это прежде всего индикатор, показывающий болевые точки образовательного процесса, и одновременно ресурс для сплочения», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, директора института философии человека РГПУ Алексея Воскресенского.
На основе полученных данных ученые предложили модель интеграции неформальных практик в стратегические коммуникации университетов. Модель предполагает признание цифрового фольклора легитимным элементом вузовской среды, адаптацию официального языка к кодам студенческого сообщества и создание гибридных площадок, сочетающих академическую строгость с неформальной доступностью. Такой подход позволит преодолеть разрыв между формальной структурой вуза и реальными практиками общения молодежи.