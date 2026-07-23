Раскрыта польза мемов для психики студентов

«Студенты активно переосмысливают академическую реальность, превращая ее в поле для творчества. И в этом творчестве скрыт мощный управленческий ресурс. Мы привыкли делить коммуникации на официальные и неофициальные, формальные и неформальные, но в цифровой реальности эта граница стирается. Студенческие мемы — это прежде всего индикатор, показывающий болевые точки образовательного процесса, и одновременно ресурс для сплочения», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, директора института философии человека РГПУ Алексея Воскресенского.