Ветеран ВОВ Иван Петрович Закачурин отмечает 100-летие

В 1943 году, в возрасте 17 лет, Иван Петрович был призван на фронт. Боевой путь начал в Северо-Кавказском округе, где выполнял задачи по охране железнодорожных мостов и станций, обеспечивая безопасность стратегически важных транспортных коммуникаций. Победу он встретил в Польше на границе с Германией, пройдя через ключевые сражения войны.