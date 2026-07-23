«Отойди! Тебя собьют!»: на пляже под Балтийском квадроциклы носились среди людей и палаток (видео)

На пляже в районе Витланда отдыхающие устроили ночные заезды на квадроциклах и автомобилях рядом с палатками. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Татьяна, которая приехала отдохнуть на природе с сыном-школьником.
Они поставили палатку на песке, а днём рыбачили и загорали. По словам Татьяны, на пляже было много отдыхающих, рыбаков и других туристов с палатками. После наступления темноты обстановка изменилась.
«Начался полный разгул. Мужчины гоняли по пляжу на огромной скорости сначала на квадроциклах, а потом на машинах», — рассказала калининградка, предположив, что трезвых среди водителей не было.
Она сняла на видео момент, когда несколько квадроциклов проехали по пляжу, а затем вернулись обратно. По словам Татьяны, машины лавировали среди людей, которые находились возле палаток, гуляли по берегу или сидели у моря.
«Шли мужчина и женщина, так ему даже пришлось её оттаскивать, чтобы не сбили эти гонщики. Он кричал: “Отойди, дура! Тебя собьют!”» — вспоминает Татьяна.
Ночью на пляже продолжались шумные развлечения: до утра громко орала музыка из колонок, запускали фейерверки. Татьяна переживала, что может загореться лес рядом с побережьем.
«Вместо отдыха получился какой-то экстрим, совсем не те эмоции, что хочется получить на природе. К тому же это всё опасно для жизни», — добавила собеседница «Клопс».