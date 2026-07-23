В селе Беломестном в Белгородской области завершил работу «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» закончил работу в селе Беломестном Белгородской области, сообщили в правительстве региона. Деятельность мобильных медицинских комплексов способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
За время визита «Поезда здоровья» обследование смогли пройти 89 жителей села. Среди пациентов были семь семейных пар, проявивших ответственное отношение к своему здоровью. Кроме того, 65 женщин получили консультацию врача‑гинеколога, а 16 человек прошли осмотр у кардиолога.
Следующая остановка «Поезда здоровья» будет в селе Богородском. До 25 июля местные жители смогут получить консультации специалистов и пройти диагностику. Записаться на прием заранее можно по телефону: 8 (47233) 3‑62‑33.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.