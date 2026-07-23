Управляющий Сбербанка региона поддержал аграриев в уборке урожая

— Я в гостях у Михаила второй раз, и для меня большая честь видеть, как за эти два года хозяйство значительно выросло: как по урожайности, так и технологичности. Мы уже давно вышли за рамки классического обслуживания. Для нас важно быть рядом с клиентами, понимать их ежедневную работу и те вызовы, с которыми они сталкиваются, — отметил Константин Бугрим.