В Советске на месте снесенного дома хотят разбить сквер

— Мы сегодня в стенах администрации больше склоняемся к тому, что там, где снесены дома, территории благоустраиваем. По современным требованиям, к сожалению, нельзя вписать новый дом на эту территорию по ряду причин — расстояние от дороги, тротуары… На улице Луначарского между двух домов, где был снесен дом, мы предполагаем зону отдыха, небольшой парк с лавочками. Нам кажется это будет красиво. Если это получится, будет прекрасная зона, куда можно выйти, спокойно посидеть, пообщаться, прогуляться по красивому парку.