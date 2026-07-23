Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы

Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 23 июл — РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы и находится в палате с мамой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

«Девочка уже не в коме, перевели в палату с мамой. Идет восстановление», — сказали в министерстве.

Ранее в минздраве сообщали РИА Новости, что после ДТП ребенок находился в коме, затем в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, внутренние органы в плохом состоянии. Мама девочки в ДТП получила легкую травму головы.

Пятого июля 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он арестован.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше