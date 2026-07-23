Пакгаузы на Стрелке: как павильоны XIX века стали арт-центром Нижнего Новгорода

Пакгаузы в Нижнем Новгороде обнаружили в 2015 году. Тогда началась подготовка к чемпионату мира по футболу, и территорию Стрелки решили облагородить. В уже закрытом речном порту нашли два неприметных здания, которые раньше использовали в качестве складов. Изначально неброские постройки хотели снести, но архитектурный критик Мария Игнатушко организовала их осмотр. Внутри группа архитекторов обнаружила металлическое кружево, обросшее кирпичными стенами. Возникло множество идей для «новой жизни» конструкций, поэтому приняли решение очистить и реставрировать каркасы. Фотографии найденных пакгаузов уже на следующий день оказались в сети, а вскоре архитектор Денис Плеханов установил их подлинность и отнесенность к выставке 1896 года.