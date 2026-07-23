Пакгаузы на Стрелке: как павильоны XIX века стали арт-центром Нижнего Новгорода

Их хотели снести, даже не разглядев как следует. Обычные городские склады, найденные в порту, оказались уникальным памятником инженерной мысли XIX века. Сегодня ажурные пакгаузы на Стрелке — это культурный центр с концертным залом и выставочным пространством.
Пакгаузы в Нижнем Новгороде обнаружили в 2015 году. Тогда началась подготовка к чемпионату мира по футболу, и территорию Стрелки решили облагородить. В уже закрытом речном порту нашли два неприметных здания, которые раньше использовали в качестве складов. Изначально неброские постройки хотели снести, но архитектурный критик Мария Игнатушко организовала их осмотр. Внутри группа архитекторов обнаружила металлическое кружево, обросшее кирпичными стенами. Возникло множество идей для «новой жизни» конструкций, поэтому приняли решение очистить и реставрировать каркасы. Фотографии найденных пакгаузов уже на следующий день оказались в сети, а вскоре архитектор Денис Плеханов установил их подлинность и отнесенность к выставке 1896 года.
В 1896 году в Нижнем Новгороде, впервые вне столиц, проходила следующая, XVI Всероссийская промышленная выставка. На месте сегодняшнего Парка 1 мая построили 172 павильона, из них 117 были частными. Только главный выставочный павильон не строили с нуля — для него использовали конструкцию московского здания, которое более 10 лет простояло на Ходынском поле. Металлический каркас весом 1840 тонн разобрали, перевезли в Нижний Новгород и собрали снова. Работы по демонтажу выполнил тот же Санкт-Петербургский металлический завод.
После окончания выставки конструкции были распроданы. Четыре из них перевезли на Сибирскую пристань, где они использовались в качестве складских помещений. До наших дней сохранились только два пакгауза, которые скрывались на закрытой территории до 2015 года.
В 2017 году, когда Стрелку начали готовить к строительству стадиона, нижегородские власти решили разобрать металлические каркасы и снести здания по соседству. Правозащитники смогли настоять на том, чтобы пакгаузы стали объектом культурного наследия регионального значения и получили охранный статус. Так конструкции удалось сохранить.
Через два года пакгаузы стали площадкой для фестиваля аудиовизуального искусства Intervals и приняли участие в международном фестивале искусств «Стрелка». В 2020 году, к 800-летию города, их полностью очистили от слоев краски и вернули первоначальный цвет.
Металлические конструкции XIX века отлично вписались в культурное пространство Нижнего Новгорода. Сочетание монументальности и визуальной легкости делает пакгаузы своеобразным символом постмодерна в городе.