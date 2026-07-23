В ОЭЗ «Технополис Москва» заработала галерея современного искусства

«Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” сформирована полноценная городская среда, где общественная и культурная жизнь сосредоточена наравне с производственными процессами. На территории особой экономической зоны появляются новые места отдыха, спортивные объекты и пространства, где могут проводить время в том числе жители близлежащих районов. Например, недавно открылась масштабная экспозиция “ТехноВернисаж” — современные художники представляют свои работы прямо на площадках промышленного кластера», — рассказал Максим Ликсутов.