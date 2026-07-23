В ОЭЗ «Технополис Москва» заработала галерея современного искусства

Культурно-просветительский проект «ТехноВернисаж» открылся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Развитие социальной инфраструктуры на производственных территориях отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” сформирована полноценная городская среда, где общественная и культурная жизнь сосредоточена наравне с производственными процессами. На территории особой экономической зоны появляются новые места отдыха, спортивные объекты и пространства, где могут проводить время в том числе жители близлежащих районов. Например, недавно открылась масштабная экспозиция “ТехноВернисаж” — современные художники представляют свои работы прямо на площадках промышленного кластера», — рассказал Максим Ликсутов.
Первыми участниками галереи стали ученики студии «Свет акварели» под руководством члена Союза художников Подмосковья Светланы Емец. На площадке «Алабушево» представлены натюрморты и пейзажи, созданные как начинающими, так и уже известными художниками, занимавшимися в студии. Позже экспозиция переедет в ОЭЗ «Печатники» и «Руднево».
Отметим, что «Технополис Москва» в этом году празднует 20-летний юбилей. За эти годы проект вырос в главный хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках общей площадью в 430 гектаров работает более 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, информационных технологий и робототехники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.