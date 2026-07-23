За день калининградцы перевели мошенникам более 5,7 млн рублей

Пенсионерка из Краснознаменска лишилась свыше 4,1 миллиона рублей, поверив в необходимость «декларирования» сбережений для защиты от мошенников. Пожилая жительница Зеленоградска перевела более 1,3 миллиона рублей, согласившись на участие в «государственной программе» по инвестированию в акции «Газпрома». Водитель калининградского предприятия отдал мошенникам 285 тысяч рублей — ему пообещали, что это поможет избежать уголовной ответственности за «спонсирование вооруженных сил иностранного государства».