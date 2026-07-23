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За день калининградцы перевели мошенникам более 5,7 млн рублей

Всего за один день, 21 июля, трое жителей Калининградской области перевели мошенникам более 5,7 миллиона рублей. Все они поверили в различные схемы обмана. Пенсионерка из Краснознаменска лишилась свыше 4,1 миллиона рублей, поверив в необходимость «декларирования» сбережений для защиты от мошенников. Пожилая жительница Зеленоградска перевела более 1,3…

Источник: Янтарный край

Всего за один день, 21 июля, трое жителей Калининградской области перевели мошенникам более 5,7 миллиона рублей. Все они поверили в различные схемы обмана.

Пенсионерка из Краснознаменска лишилась свыше 4,1 миллиона рублей, поверив в необходимость «декларирования» сбережений для защиты от мошенников. Пожилая жительница Зеленоградска перевела более 1,3 миллиона рублей, согласившись на участие в «государственной программе» по инвестированию в акции «Газпрома». Водитель калининградского предприятия отдал мошенникам 285 тысяч рублей — ему пообещали, что это поможет избежать уголовной ответственности за «спонсирование вооруженных сил иностранного государства».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Прокуратура признала их законными.