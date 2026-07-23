Главные новости к вечеру 23 июля 2026 года

Песков оценил итоги переговоров Лаврова и Рубио
Диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию ведется, но до прорыва пока далеко. Такую оценку встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти из-за атак ВСУ
Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине
По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона намерена искать новые предложения для урегулирования украинского кризиса.
В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет
В Подмосковье потерпел аварию учебно-боевой самолет. По данным Минобороны РФ, инцидент произошел во время взлета. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности, полет проходил без боекомплекта.