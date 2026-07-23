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Главные новости к вечеру 23 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 23 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков оценил итоги переговоров Лаврова и Рубио

Источник: РИА "Новости"

Диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию ведется, но до прорыва пока далеко. Такую оценку встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти из-за атак ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минэнерго Казахстана сообщило о снижении нефтедобычи из-за остановки отгрузок на морском терминале КТК. Объект стал целью атаки ВСУ 19 июля, в результате чего пострадали два танкера.

Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине

Источник: РИА "Новости"

По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона намерена искать новые предложения для урегулирования украинского кризиса.

В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет

Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье потерпел аварию учебно-боевой самолет. По данным Минобороны РФ, инцидент произошел во время взлета. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности, полет проходил без боекомплекта.

Задержан предполагаемый организатор схемы вычета НДС на 1,2 трлн рублей

Источник: РИА "Новости"

В ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД задержан Александр Осин, которого следствие считает организатором масштабной теневой площадки по созданию «бумажного» НДС.

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