В Нижнем Новгороде предлагают бронированные версии новых Volga

В России наблюдается рост интереса к бронированным версиям бизнес-седанов, представительских автомобилей и среднеразмерных кроссоверов. Одно из таких предложений в этой области делает компания из Нижнего Новгорода, специализирующаяся на создании систем баллистической защиты для транспортных средств. В их портфолио появились решения в том числе для седана Volga C50 и флагманского кроссовера Volga K50. Эксперты «Российской газеты» проанализировали причины этого тренда на безопасность.
При этом представители компании Volga сообщили, что нижегородская фирма предлагает свои решения без согласования с российским брендом. В пресс-службе отметили, что разработка предложений по баллистической защите не входит в текущие планы производства.
Судя по портфолио нижегородской компании, которая занимается баллистической защитой с 2006 года, речь идёт о комплексных решениях для различных моделей. Для новинок, таких как Volga C50 и Volga K50, подробные спецификации пока не приводятся. Однако, анализируя предложения для аналогичных автомобилей, можно понять, о чём идет речь.
Например, для Toyota Camry, который соразмерен Volga C50, предлагается пакет доработок по классу БР4, защищающий от пуль армейского автоматического оружия и осколков. В пакет входят усиленная подвеска и тормозная система, но кузов и днище защищены по более низкому классу БР3.
Для флагманского кроссовера Volga K50 предложено решение, аналогичное тому, что используется для УАЗ «Патриот» — защита по классу БР4. На сайте упоминается скрытая бронекапсула из термически обработанной стали А3, стёкла толщиной 39 мм, усиленная подвеска и тормозная система, а также колёса безопасности (по заказу).
Стоимость таких доработок варьируется от 9 млн рублей для Mercedes-Benz S-Class до 28 млн рублей для Toyota Land Cruiser 300. Во всех случаях защита соответствует классу БР4.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков отметил, что спрос на бронирование компактных моделей вырос из-за сложностей на рынке тяжёлых автомобилей — пришлось переключаться на локализованных «китайцев». При этом он добавил, что ему трудно представить человека, который будет покупать бронированный седан Volga или кроссовер K50. По его мнению, стоимость таких доработок может удвоить или даже утроить первоначальную цену автомобиля.
Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто добавляет, что основными покупателями таких автомобилей являются корпоративные клиенты и госслужбы. В условиях сложной ситуации многие предпочитают автомобили с усиленной защитой. Это, конечно, не высшая степень бронирования, но от пуль и осколков такая защита должна спасти. По его мнению, это предложения не для частных клиентов, а для высших руководителей, которые могут заинтересоваться такими автомобилями с повышенной защитой.
Обозреватель «За рулём» Александр Виноградов считает, что такие предложения — это компромисс, так называемая «защита от дурака» — от ситуаций с огнестрельным оружием. Вероятно, меняются стекла и добавляются стальные листы. Но такая защита не рассчитана ни на подрыв, ни на большой калибр.