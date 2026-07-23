В Нижнем Новгороде предлагают бронированные версии новых Volga

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто добавляет, что основными покупателями таких автомобилей являются корпоративные клиенты и госслужбы. В условиях сложной ситуации многие предпочитают автомобили с усиленной защитой. Это, конечно, не высшая степень бронирования, но от пуль и осколков такая защита должна спасти. По его мнению, это предложения не для частных клиентов, а для высших руководителей, которые могут заинтересоваться такими автомобилями с повышенной защитой.