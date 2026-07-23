В Полевском Свердловской области отметили 308-летие города

Торжественное мероприятие в честь 308-летия города Полевского провели в Свердловской области. Праздник организовали по национальному проекту «Семья», сообщили в управлении культурой Полевского муниципального округа.
На мероприятии, состоявшемся 16 июля в Центре культуры и народного творчества, провели церемонию награждения местных жителей почетными грамотами и благодарственными письмами за вклад в развитие округа и достижение профессиональных успехов.
Кроме того, медаль «За любовь и верность» вручили супружеской паре Сергея и Натальи Недоспеловых. Они зарегистрировали брак более 25 лет назад.
Для участников праздника также подготовили концертную программу. На сцене выступили сольные исполнители и творческие коллективы, в том числе вокальные и хореографические.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.