В Москве прошла международная молодежная научная школа по космосу

Уточняется, что за 30 лет в школе приняли участие более 3,6 тысячи студентов из 45 стран. Программа рассчитана на учащихся 2−6-х курсов и аспирантов. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно было пройти конкурсный отбор. В этом году в школе приняли участие 150 человек, в том числе в онлайн-режиме. Среди них — представители отечественных и зарубежных вузов.