В Москве прошла международная молодежная научная школа по космосу

XXXI Международная молодежная научная школа «Исследование космоса: теория и практика» состоялась с 4 по 18 июля в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, сообщили в вузе. Создание условий для развития подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточняется, что за 30 лет в школе приняли участие более 3,6 тысячи студентов из 45 стран. Программа рассчитана на учащихся 2−6-х курсов и аспирантов. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно было пройти конкурсный отбор. В этом году в школе приняли участие 150 человек, в том числе в онлайн-режиме. Среди них — представители отечественных и зарубежных вузов.
В программе школы были лекции ведущих ученых и специалистов из России и других стран. Студенты разобрали международные проекты, связанные с изучением космоса и проектированием специальной техники. Также они посетили предприятия и научные центры, чтобы увидеть настоящие ракеты, спутники, скафандры и пообщаться с теми, кто их создает.
Одним из самых ярких моментов стал визит в Центр управления полетами. Там для участников школы провели сеанс связи с экипажем МКС. Еще для них организовали круглые столы с космонавтами, испытателями и учеными. Кроме того, в этом году студенты проектировали обитаемую марсианскую базу первого этапа развертывания. Работы участников были оценены профессорами и космонавтами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.