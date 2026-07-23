В Немане на несколько дней закроют два железнодорожных переезда

В Немане с 27 по 30 июля для машин закроют два железнодорожных переезда на улицах Советской и Островского. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.
Причина ограничений — плановый ремонт на одном из участков. Переезд на улице Советской закроют с 22:00 27 июля до 22:00 28 июля, на Островского — с 22:30 28 июля до 22:00 30 июля. За это время железнодорожники заменят рельсошпальную решётку и резинокордовый настил. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
В мае из-за ремонта на неманском участке железной дороги закрывали переезд на трассе Канаш — Артёмовка — Дубки.