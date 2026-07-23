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Самовольно покинувшего часть военного нашли в Ростовской области

На Дону нашли покинувшего часть военного, угрозы для жителей Мясниковского района нет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нашли 47-летнего военнослужащего, самовольно покинувшего расположение своей части в Мясниковском районе. Об этом сообщили районные власти.

— Разыскиваемый ранее военнослужащий обнаружен. По информации правоохранительных органов, он нейтрализован. Угрозы для жителей нет, — прокомментировали в администрации Мясниковского района Ростовской области.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, о розыске стало известно сегодня, 23 июля. Сотрудники полиции искали уроженца Читинской области. Предупреждали, что мужчина может быть вооружен.

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