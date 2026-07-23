Во Владимирской области провели профориентационную игру для школьников

Интеллектуальную профориентационную игру «Молодой предприниматель» провели 16 июля в оздоровительном лагере им. А. Матросова в Киржачском районе Владимирской области, сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие подготовили центр «Мой бизнес» Владимирской области и Киржачский кадровый центр. Игра собрала более 30 участников. В ходе квиза школьники освоили базовые принципы маркетинга, финансового планирования и бизнес-моделирования. Ребята работали в командах, учились распределять бюджет, развивали гибкие навыки. Также они пробовали себя в роли управленцев, дизайнеров и маркетологов. Мероприятие прошло в формате командной работы. Все участники в итоге получили памятные сувениры от организаторов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.