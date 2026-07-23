Нижегородка открыла студию ростовых кукол благодаря социальному контракту

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода Анастасия Фролова открыла собственную студию ростовых кукол благодаря социальному контракту. В министерстве социального развития и семейной политики региона сообщили, что данная мера поддержки граждан включена в национальный проект «Семья». Благодаря этому механизму в Нижегородской области заключено порядка 1800 социальных контрактов.
Как рассказала Анастасия, в сфере услуг по организации поздравлений она работает с 2024 года. Эта идея пришла к ней случайно.
«Однажды я увидела, как ростовой белый медведь поздравляет ребенка. Дети были в восторге, но сама программа показалась мне недостаточно живой и динамичной. Появилась идея создавать собственные креативные сценарии с опорой на мой опыт в детской психологии и педагогике», — рассказала Анастасия.
Девушка стала изучать аниматорские сообщества, проанализировала конкурентов и разработала авторские поздравительные программы. Позже приобрела ростовую куклу — медведя. Ее услуги быстро нашли свою аудиторию, появились первые постоянные клиенты и позитивные отзывы в социальных сетях. Однако для выхода на стабильный доход одного-двух образов оказалось недостаточно — требовалось расширение.
Для реализации бизнес-идеи Анастасия обратилась в управление социальной защиты населения по месту жительства и в августе 2025 года заключила социальный контракт. Единовременная выплата составила 350 тысяч рублей. На эти средства были приобретены шесть новых ростовых кукол, пошиты разнообразные наряды для персонажей, запущена реклама в социальных сетях и изготовлены визитки.
«У меня уже сложился круг постоянных клиентов, которые возвращаются снова и снова. Для меня это лучшая награда и главный двигатель, но я точно знаю, что могу больше», — поделилась предприниматель.
Сегодня студия приносит стабильный доход. Анастасия не ограничивается коммерческими заказами: она регулярно участвует в благотворительных акциях, выступает в детских домах и больницах, пансионатах для пожилых людей. В адрес студии поступают многочисленные положительные отзывы. В планах предпринимательницы — дальнейшее расширение бизнеса.
В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что такая мера поддержки, как социальный контракт, предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно.
Сегодня в регионе можно заключить социальные контракты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, для ведения личного подсобного хозяйства, в целях получения содействия в трудоустройстве, а также в связи с трудной жизненной ситуацией.
В 2026 году был также введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, имеющих статус безработного или ищущего работу, — этих граждан также поддерживают в стремлении заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Особый порядок предоставления поддержки предусмотрен для участников СВО с инвалидностью I или II группы: в этом случае право на получение социальной помощи может быть реализовано либо самим военнослужащим, либо его безработной супругой — по выбору семьи. Данная мера поддержки для участников СВО предоставляется без учета дохода.
Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (адреса и телефоны можно найти на портале регионального министерства социального развития и семейной политики: minsocium.ru/index.php/map). Заявление можно также подать дистанционно — на портале «Госуслуги».
Подробнее о механизме социального контракта можно узнать в специальном разделе на сайте ведомства: minsocium.ru/posobiya-i-vyplaty/social-contract-main.
Напомним, национальный проект «Семья» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Он включает семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».