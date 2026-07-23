Нижегородка открыла студию ростовых кукол благодаря социальному контракту

В 2026 году был также введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, имеющих статус безработного или ищущего работу, — этих граждан также поддерживают в стремлении заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Особый порядок предоставления поддержки предусмотрен для участников СВО с инвалидностью I или II группы: в этом случае право на получение социальной помощи может быть реализовано либо самим военнослужащим, либо его безработной супругой — по выбору семьи. Данная мера поддержки для участников СВО предоставляется без учета дохода.