Ветеран Иван Закачурин отметил 100-летний юбилей в Волгоградской области

Родился Иван Петрович в 1926 году в хуторе Чечеры Алексеевского района Волгоградской области. После семи лет в школе работал трактористом, с 1943 года служил Северо-Кавказском военном округе, охранял железные дороги. День Победы встретил в Польше, недалеко от границы с Германией. После войны еще семь лет служил на Чукотке. После работал водителем на строках Ростовской области. В свои сто лет фронтовик сохраняет бодрость духа, оптимизм и играет на гармони.