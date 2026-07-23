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Ветеран Иван Закачурин отметил 100-летний юбилей в Волгоградской области

Ветеран Великой Отечественной войны принимает поздравления со столетним юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июля, в городе Новоаннинском Волгоградской области принимает поздравления со столетним юбилеем ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Закачурин. Среди тех, кто пришел навестить фронтовика в этот день и сотрудники СУ СК России.

Родился Иван Петрович в 1926 году в хуторе Чечеры Алексеевского района Волгоградской области. После семи лет в школе работал трактористом, с 1943 года служил Северо-Кавказском военном округе, охранял железные дороги. День Победы встретил в Польше, недалеко от границы с Германией. После войны еще семь лет служил на Чукотке. После работал водителем на строках Ростовской области. В свои сто лет фронтовик сохраняет бодрость духа, оптимизм и играет на гармони.