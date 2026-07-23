Новый глава Минстройархитектуры сказал, что будет с реновацией жилья в Минске

Новый министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский сказал, что будет с реновацией жило застройки в Минске. Об этом сообщает БелТА.
— Город Минск не входит в застройку в свободных площадях, а подходит к отработке кварталов, которые устарели, обладают физическим износом, — отметил новый глава Минстройархитектуры.
По его словам, реновация жилой застройки в белорусской столице будет продолжена. Он уточнил, что будут отрабатываться территории, требующие хозяйского подхода.
Ранее мы собрали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте: «Не можем постоянно проводить капремонты».
А вот что известно о новом районе Зеленый Бор в Минске, где построят почти миллион «квадратов» жилья: где будет расположен, сроки строительства, проект, транспорт, инфраструктура.
Тем временем Генпрокуратура назвала самые опасные места в минском метро.