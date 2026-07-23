Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый глава Минстройархитектуры сказал, что будет с реновацией жилья в Минске

Новый глава Минстройархитектуры раскрыл детали реновации жилья в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский сказал, что будет с реновацией жило застройки в Минске. Об этом сообщает БелТА.

— Город Минск не входит в застройку в свободных площадях, а подходит к отработке кварталов, которые устарели, обладают физическим износом, — отметил новый глава Минстройархитектуры.

По его словам, реновация жилой застройки в белорусской столице будет продолжена. Он уточнил, что будут отрабатываться территории, требующие хозяйского подхода.

Ранее мы собрали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте: «Не можем постоянно проводить капремонты».

А вот что известно о новом районе Зеленый Бор в Минске, где построят почти миллион «квадратов» жилья: где будет расположен, сроки строительства, проект, транспорт, инфраструктура.

Тем временем Генпрокуратура назвала самые опасные места в минском метро.