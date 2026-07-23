На Дону застраховали 1,4 млн га посевов

Ростовская область остаётся лидером по объёму застрахованных посевов — под урожай 2026 года в регионе застраховано 1,4 млн га. Следом идут Краснодарский и Ставропольский края, где страховую защиту получили по 1,1 млн га посевных площадей. Такие данные приводит пресс‑служба Национального союза агростраховщиков (НСА).
По информации НСА, к началу июля 2026 года страховую защиту в России получили 14,1 млн га посевов (включая озимые и яровые культуры) в 71 регионе. Для сравнения: годом ранее на аналогичную дату было застраховано 14,0 млн га в 70 регионах.
В первом полугодии 2026 года агростраховщики оформили договоры на страхование 7,5 млн га весеннего сева в 69 регионах — это на 2% больше показателя на 1 июля 2025 года. Данные считаются предварительными: ожидается их корректировка в сторону увеличения. При этом в 35 регионах активность по страхованию весеннего сева оказалась выше, чем годом ранее.
Отдельные тенденции наблюдаются в сегменте страхования сельхозживотных: число договоров за первое полугодие 2026 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В НСА связывают повышенный спрос в первую очередь с ростом интереса к страхованию крупного рогатого скота — на фоне участившихся вспышек инфекционных заболеваний. Договоры на страхование животных заключены в 63 субъектах РФ, а прирост застрахованного поголовья зафиксирован в 40 регионах. При этом общий объём застрахованного поголовья в стране составил 5,5 млн условных голов — на 7% ниже уровня первого полугодия 2025 года.