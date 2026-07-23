На Дону застраховали 1,4 млн га посевов

Отдельные тенденции наблюдаются в сегменте страхования сельхозживотных: число договоров за первое полугодие 2026 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В НСА связывают повышенный спрос в первую очередь с ростом интереса к страхованию крупного рогатого скота — на фоне участившихся вспышек инфекционных заболеваний. Договоры на страхование животных заключены в 63 субъектах РФ, а прирост застрахованного поголовья зафиксирован в 40 регионах. При этом общий объём застрахованного поголовья в стране составил 5,5 млн условных голов — на 7% ниже уровня первого полугодия 2025 года.