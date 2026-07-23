За весну-лето в Калининградской области отремонтировали 63 крыши

С начала 2026 года Фонд капремонта Калининградской области выполнил больше 430 видов работ в 198 многоквартирных домах. Как отметили в пресс-службе областного правительства, только за весну и часть лета отремонтировали 63 крыши. Их восстанавливают по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.