В начале августа в Железнодорожных воротах в Калининграде пройдёт фестиваль «Хранителей руин»

Железнодорожные ворота являются объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс построили в 1869 году. Это одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда, которые считаются частью оборонительных сооружений Кёнигсберга. В конце 2022 года власти выделили два миллиона рублей на создание культурного центра «Хранителей руин». В августе 2023 года волонтёрское движение открыло там свой штаб.