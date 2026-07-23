В начале августа в Железнодорожных воротах в Калининграде пройдёт фестиваль «Хранителей руин»

В Железнодорожных воротах в Калининграде пройдёт фестиваль «Хранителей руин». Праздник «Воротник» организуют в выходные, 1 и 2 августа. Об этом сообщили на странице волонтёрского движения «ВКонтакте».
В эти дни в Железнодорожных воротах организуют маркет с уличной едой, ярмарку мастеров, экскурсии и лекции о городских проектах. Для гостей и жителей Калининграда также выступят музыканты.
Мероприятия будут проходить с 12:00 до 20:00. Вход на фестиваль бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Железнодорожные ворота являются объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс построили в 1869 году. Это одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда, которые считаются частью оборонительных сооружений Кёнигсберга. В конце 2022 года власти выделили два миллиона рублей на создание культурного центра «Хранителей руин». В августе 2023 года волонтёрское движение открыло там свой штаб.
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