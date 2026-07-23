Логоцентр для поставок продовольствия хотят возвести иранцы в Тамбовской области

Стороны также обсудили создание перерабатывающих мощностей для производства рыбных кормов. Иранские партнеры, по их словам, уже приобрели технологическую линию и готовы направить инженеров для запуска. Предполагается, что локализация производства в регионе исключит издержки на транспортировку и двойное налогообложение, что должно положительно сказаться на конечной цене.