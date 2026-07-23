Форварда «Зенита» Соболева оштрафовали за провокацию на поле в Нижнем Новгороде

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на нападающего «Зенита» Александра Соболева за его провокационное поведение после матча за Суперкубок России, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.
18 июля «Зенит» выиграл у «Спартака» в серии пенальти (1:1, 4:2) после того, как Соболев сравнял счёт с пенальти в конце основного времени. После гола он направился праздновать к трибуне болельщиков «Спартака», которые в ответ начали бросать на поле стаканы и бутылки. Это вызвало массовую потасовку между игроками.
КДК РФС признал действия Соболева нарушением общественного порядка и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Кроме того, напомним, главный арбитр встречи Евгений Буланов решил не проводить жеребьёвку перед серией пенальти, так как болельщики «Спартака» вели себя агрессивно. Буланов посчитал, что безопасность важнее, и решил, что 11-метровые будут пробиваться в ворота, за которыми находились фанаты «Зенита». Позже РФС подтвердил, что арбитр действовал в рамках регламента.
«Спартак» подал протест с требованием переиграть матч, но КДК РФС отклонил это требование, оставив результат матча неизменным.