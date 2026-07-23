Форварда «Зенита» Соболева оштрафовали за провокацию на поле в Нижнем Новгороде

18 июля «Зенит» выиграл у «Спартака» в серии пенальти (1:1, 4:2) после того, как Соболев сравнял счёт с пенальти в конце основного времени. После гола он направился праздновать к трибуне болельщиков «Спартака», которые в ответ начали бросать на поле стаканы и бутылки. Это вызвало массовую потасовку между игроками.