«Эконива» отдала в залог заводу «Продимекса» воронежский урожай свеклы

В Курской области «Эконива» представлена сахарным заводом «Белсахар», который она выкупила у агрохолдинга «Конек-Горбунок» Кирилла Сорокина в 2018 году. Группа была готова продать актив, но не сделала этого. После улучшения конъюнктуры на профильном рынке она решила засеять часть семеноводческих площадей сахарной свеклой и запустить завод, учитывая потребности животноводства в побочных продуктах переработки. Это произошло в 2023 году.