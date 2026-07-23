В МИФИ нашли способ «лечить» цифровые камеры от шума по одному снимку

Каждый, кто снимает на смартфон или профессиональную камеру, сталкивается с цифровым шумом — зернистостью и искажениями на фото, особенно в сумерках или при плохом освещении. Этот эффект возникает из-за множества факторов: неравномерности потока фотонов, разницы в чувствительности пикселей, нагрева матрицы и процессов преобразования сигнала. Традиционно шумы делятся на четыре типа: световые и темновые, временные и пространственные. Световой шум зависит от количества попавшего на матрицу света, темновой присутствует даже в полной темноте. Пространственный шум связан с различиями между пикселями, а временной меняется от кадра к кадру. Производители камер редко указывают реальные шумовые характеристики своих устройств, а существующие стандарты измерения (например, EMVA 1288) требуют съемки десятков специальных сцен и занимают массу времени.