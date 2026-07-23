Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госэкспертиза одобрила строительство в Ростове-на-Дону школы и детсада на 720 мест

Государственная экспертиза выдала положительное заключение проекту строительства единого образовательного комплекса, включающего школу и детский сад в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.

Источник: Коммерсантъ

Государственная экспертиза выдала положительное заключение проекту строительства единого образовательного комплекса, включающего школу и детский сад в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.

Жилой комплекс из четырех домов планируют возвести на территории бывшего мясокомбината площадью около 13 га. Проект также предусматривает строительство школы — детского сада. Школа рассчитана на 500 мест, а детский сад, согласно открытым источникам, — 220 детей.

Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик КП № 5».