Госэкспертиза одобрила строительство в Ростове-на-Дону школы и детсада на 720 мест

Жилой комплекс из четырех домов планируют возвести на территории бывшего мясокомбината площадью около 13 га. Проект также предусматривает строительство школы — детского сада. Школа рассчитана на 500 мест, а детский сад, согласно открытым источникам, — 220 детей.