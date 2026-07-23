В Ростове осудили участников группировки за вымогательство и похищение

Следствие установило, что в мае 2024 года гражданин России Абдурасул Бободжонов вступил в сговор с Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и Исломджоном Зокировым (гражданин одной из стран Средней Азии). Группа спланировала и осуществила похищение иностранца, чтобы получить выкуп в размере 1 млн рублей. В ходе преступления злоумышленники совершили грабёж и нанесли потерпевшему телесные повреждения.