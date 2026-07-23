В Ростове осудили участников группировки за вымогательство и похищение

Пресс‑служба УФСБ по Ростовской области сообщила о вынесении приговоров участникам этнической преступной группы, действовавшей при поддержке одной из диаспор региона.
Следствие установило, что в мае 2024 года гражданин России Абдурасул Бободжонов вступил в сговор с Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и Исломджоном Зокировым (гражданин одной из стран Средней Азии). Группа спланировала и осуществила похищение иностранца, чтобы получить выкуп в размере 1 млн рублей. В ходе преступления злоумышленники совершили грабёж и нанесли потерпевшему телесные повреждения.
В связи с содеянным были возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ: ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 2 ст. 163 (вымогательство) и ч. 1 ст. 161 (грабёж).
Ворошиловский районный суд Ростова‑на‑Дону вынес следующие приговоры:
Абдурасулу Бободжонову — 9,5 лет колонии строгого режима;Исматулло Рахимбоеву — 10,5 лет колонии строгого режима;Кемрану Гусаинову — 10,5 лет колонии особого режима;Исломджону Зокирову — 9,5 лет колонии строгого режима.
Помимо лишения свободы, каждому из осуждённых предстоит выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.