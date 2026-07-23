КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок в Нижнем Новгороде

После игры «Спартак» потребовал переиграть матч, заявив о нарушении правил со стороны главного арбитра Евгения Буланова. В частности, перед серией пенальти судья не проводил жеребьевку для выбора ворот, из-за чего команды пробивали 11-метровые у трибуны с болельщиками «Зенита».
Кроме того, в концовке основного времени между футболистами произошла массовая потасовка с участием запасных игроков. По данным РФС, конфликт начался после того, как нападающий «Зенита» Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый мяч, обратившись к сектору болельщиков «Спартака». В ответ с трибун на поле полетели бутылки.
Рассмотрев обращение, КДК РФС принял решение отказать «Спартаку» в удовлетворении требования о переигровке матча.
Напомним, что 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена» прошел Суперкубок России по футболу. В столице Приволжья сыграли победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». В итоге площадку посетили более 42 тысяч зрителей, а петербургский «Зенит» в 10‑й раз завоевал Суперкубок России по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит».