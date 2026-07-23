В селе Глинищево Брянской области благоустроили общественное пространство

Общественную территорию благоустроили в селе Глинищево в Брянской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Данное пространство расположено между многоквартирными домами № 7а и № 10а по Октябрьскому переулку. Там специалисты заасфальтировали тротуары и площадки, установили детское игровое и спортивное оборудование. Кроме того, они смонтировали новые бордюры, поставили лавочки и урны, провели озеленение общественной территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.