В Сыктывкаре прошел уличный «Кинофест под открытым небом»

Уличный «Кинофест под открытым небом» проходил 4−5 и 11−12 июля в Сыктывкаре. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике Республики Коми.
За четыре дня фестиваль посетили более 1,7 тыс. человек. В программе были кинопоказы, образовательные лекции и активности для молодежи и семей с детьми.
Зрителям показали российские фильмы разных жанров: семейные и приключенческие, военные драмы и фэнтези. Также на протяжении всего фестиваля работали интерактивные зоны: аквагрим, фотозона, площадка ресурсного молодежного центра, активности от английской школы «Форест» и «Мастерской ярких впечатлений».
«Мы рады, что “Кинофест” вызвал такой интерес у жителей Сыктывкара. Более 1,7 тысячи человек за четыре дня — это хороший результат для первого подобного опыта. Мы старались собрать программу, которая была бы интересна и молодежи, и семьям с детьми», — отметила специалист по работе с молодежью ресурсного молодежного центра Мария Прокашева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.