В Сыктывкаре прошел уличный «Кинофест под открытым небом»

«Мы рады, что “Кинофест” вызвал такой интерес у жителей Сыктывкара. Более 1,7 тысячи человек за четыре дня — это хороший результат для первого подобного опыта. Мы старались собрать программу, которая была бы интересна и молодежи, и семьям с детьми», — отметила специалист по работе с молодежью ресурсного молодежного центра Мария Прокашева.