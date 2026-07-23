Терапевт рассказала, как бросить курить

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Изменение привычных ритуалов, например, маршрута до работы или перерывов без сигареты, помогает бросить курить, а при острой тяге можно использовать правило пяти минут или воду, посоветовала ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Шитова.
«Желательно изменить привычные ритуалы: другой маршрут до работы, кофе без “перекура”, перерывы заполнять короткой прогулкой или дыхательными упражнениями. При острой тяге помогают правило “подождать пять минут”, медленное питье воды, жвачка, быстрая ходьба», — сказала Шитова NEWS.ru.
По словам врача, важно также четко выбрать конкретную дату отказа от курения — «день Х» — в ближайшие две-четыре недели и сообщить о решении близким, а также выписать личные причины бросить курить и держать этот список под рукой.
Кроме того, терапевт порекомендовала оценить свою психологическую готовность по шкале от нуля до 10 и заранее продумать, как справляться со страхами, например, набором веса, раздражительностью или чувством, что без сигареты не расслабиться.
За несколько дней до отказа стоит убрать сигареты, зажигалки и пепельницы, не держать запас, добавила Шитова. Для работы с привычками можно использовать имитацию курения через трубочки, подчеркнула врач.
Шитова отметила, что не стоит пренебрегать внешней поддержкой: консультации специалистов, группы, телефонные и онлайн-службы статистически повышают шансы на длительный отказ.